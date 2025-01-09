Elazığ'da 2,5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Elazığ'da 2 milyon 564 bin makaron ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 milyon 564 bin makaron ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tütün Mamulleri Kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, 2 şüpheli şahsın yapılan işyeri ve depo aramasında 2 milyon 564 bin dal bandrolsüz, mükerrer ve sahte bandrollü olmak üzere çeşitli markalarda boş makaron ele geçirildi. Böylelikle yaklaşık 2 milyon 500 bin Türk Lirası vergi kaybının önlendiği bildirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.