Elazığ'da 2 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da 2 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da 2 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti
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Palu'da ailesiyle yürüyen 2 yaşındaki Emre, dereye düştü ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da dereye düşerek boğulan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Palu ilçesindeki Teke Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte dere kenarına giden 2 yaşındaki Emre Özdemir, suyun kenarında yürürken dereye düştü. Kısa süre sonra çocuğun düştüğünü fark eden babası, suya girerek çocuğunu kurtardı. İlk müdahale sonrası babanın aracıyla Palu Devlet Hastanesine götürdüğü çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Elazığ, Çocuk, Palu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 2 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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