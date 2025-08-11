Elazığ\'da 243 Asayiş Olayı: 10 Tutuklama

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 243 asayiş olayında, 261 kişi yakalanırken 10 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 3-10 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 243 olayda 261 kişi yakalanırken, 10 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda 60 bin 76 şahıs ve 26 bin 26 araç denetlendi. Kontrol edilen 12 bin 862 araçtan, 4 bin 155'ine cezai işlem uygulanırken 208 araç da trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda ise, 5 tabanca, 1 tüfek, 63 fişek, 2 kesici alet, 14 gram esrar, 24,4 gram kubar esrar, 35,54 gram metamfetamin, 94,03 gram bonzai, 9,6 gram bonzai hammaddesi, 39 sentetik ecza ve ecstasy, 51 kök kenevir ile 73 gram kannabinoid ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında da, 246 macun, 1 dedektör ve 3 muhtelif kazı malzemesi bulundu.

Kent genelinde meydana gelen 45 trafik kazasında ise 84 kişinin yaralandığı aktarıldı. - ELAZIĞ