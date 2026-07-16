Elazığ'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ\'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem
16.07.2026 23:43
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Sivrice'de meydana gelen depremde hasar bildirimi yapılmadı, durum kontrol altında.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Elazığ Valiliği, AFAD ve 112 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının ulaşmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Yerin yaklaşık 11.47 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde ve kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ Valiliği ise Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sivrice, Deprem, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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