Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
Elazığ'daki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda hafif ticari araç ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün tedavisi olay yerinde yapılırken 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafif ticari araç ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralanın tedavisi olay yerinde yapılırken 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ile ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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