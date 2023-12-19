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Elazığ'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyle birlikte 15 aranan şahıs da yakalandı. Uygulamalar sonucunda 13 araca idari para cezası uygulanırken, 2 bin 175 şahıs sorgulandı, 411 araç kontrol edildi ve 97 umuma açık iş yeri denetlendi.

Elazığ\'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 15 Aranan Şahıs Yakalandı
19.12.2023 - 12:41,
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Uygulamalarda ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyle birlikte 15 aranan şahıs da yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik il merkezimizde farklı noktalarda ring halinde ve sabit olarak 62 ekip ve 371 personel ile asayiş uygulaması yapıldı. Asayiş uygulaması kapsamında 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 29 adet fişek, bir miktar metamfetamin maddesi ve toz esrar maddesi ele geçirildi. Uygulamalarda ayrıca, aralarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 13 yıl 9 ay ve 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs da olmak üzere toplam 15 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalarda, 13 araca idari para cezası uygulanırken, 2 bin 175 şahıs sorgulandı, 411 araç kontrol edildi, 97 umuma acık iş yeri denetlendi.

Olumsuzluklar karşı 27 metruk bina ile 21 park bahçe kontrol edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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