Elazığ'da 425 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 425 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Elazığ\'da 425 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, polis ekipleri tarafından çevre illerden gelen bir şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 425 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

06.05.2024 10:52
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 425 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, çevre illerden Elazığ'a gelen bir şüpheli şahsın bulunduğu araç durduruldu ve içerisinde yapılan aramada, 425 kilo tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 425 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 425 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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