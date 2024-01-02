Elazığ\'da 49 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Bulunan 2 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, haklarında toplamda 49 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara sürüyor. Bu çerçevede 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 şahıstan toplam 90 gram esrar maddesi, bir miktar sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; 'Tehdit, Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması, Karşılıksız Çek' suçlarından 42 yıl 4 ay ve 'Yağma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ELAZIĞ