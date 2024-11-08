Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
ELAZIĞ - Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 16.22 kilometre olarak bildirildi. Deprem kent merkezinde şiddetli hissedildi.
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