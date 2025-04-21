Elazığ'da 5 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Elazığ'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 5 kilogram 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler, başka illerden Elazığ'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi aldı. Bunun üzerine eş zamanlı operasyonlar yapılarak, birbiriyle bağlantılı uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan, nakleden ve saklayan toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan ikamet aramalarında; piyasaya sürülmek üzere getirildiği tespit edilen 10 parça halinde 5 kilogram 22 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 100 Türk Lirası ele geçirildiği bildirildi.