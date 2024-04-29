Elazığ'da 706,58 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 706,58 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Elazığ\'da 706,58 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalanırken, 706,58 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi ve 8 bin 600 lira ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlemler yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

29.04.2024 13:55
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Elazığ'da düzenlenen operasyonunda 706,58 gram uyuşturucu ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 3 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 18 parça halinde 706,58 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 600 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemler yapılırken, 1 şüpheli şahıs ise Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 706,58 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 706,58 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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