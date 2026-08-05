Elazığ'da 78 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 78 Zanlı Yakalandı

Elazığ\'da 78 Zanlı Yakalandı
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Elazığ'da yapılan operasyonda, hapis cezası bulunan 78 zanlı yakalanarak tutuklandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 78 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş, KOM ve Narkotik Şube Müdürlükleri tarafından son 20 gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 78 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı zamanda il güvenliği ve huzuru için son 20 gün içerisinde gerçekleştirilen güvenlik uygulaması ve operasyonlarda; ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 22 şahıs yakalanırken 14 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 168 adet fişek ile, 8 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 4 adet kartuş ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan güvenlik uygulamaları sırasında yakalanan şüpheli şahıslar hakkında da gerekli adli işlemler yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 78 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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