Elazığ\'da 85 Kilo Tütün Ele Geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 85 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli Ş.Y.'nin iki ayrı adresinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu, yetki belgesi alınmayan veya bildirimde bulunulmayan 85 kilo kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ