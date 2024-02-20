Elazığ\'da 9 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 9 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken bir kişi ise tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine yönelik çalışmalar sürülüyor. Bu çerçevede yapılan operasyon bir kişi gözaltına alınırken yapılan üst ve ikamet aramasında piyasaya sürülmek üzere Elazığ'a getirilen 9 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 9 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'de işlemleri tamamlaman şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ