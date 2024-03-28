Elazığ\'da arama yapılan otomobilde Afganistan uyruklu 3 göçmen yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından arama yapılan bir otomobilin bagajında Afganistan uyruklu 3 göçmen yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde, bir aracın bagajına gizlenen Afganistan uyruklu 3 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan M.K. ise gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenlerin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ
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Afyonkarahisar'da yapılan denetimde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43,50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda hassas terazi, sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.
Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok asayiş ve NARVAS uygulamasında yapılan kontrollerde 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet radar tespit cihazı ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca 5 araca 75 bin 351 TL trafik cezası uygulandı. Operasyon kapsamında 3 şahsa 12 bin 436 TL idari para cezası verilirken, 3 şahsa adli tahkikat başlatıldı ve 2 şahsa idari işlemler başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan kediye işkence görüntüsü üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, kedinin arkadaşına ait olduğunu ve kasıtlı şiddet uygulamadığını savundu. Kedi sağlık durumu iyi olmasına rağmen hayvan barınağına teslim edildi.
Samsun Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kemalpaşa ve İğdir Mahallerinde N.K., V.K. ve A.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı silah ve 5 adet dolu kartuş ele geçirildi. 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bahçelievler'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, cesedi varile koyup yakmakla suçlanıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, varil içerisinde yanmış bir ceset buldu. Yapılan incelemede, iş yerinde kan lekeleri ve kanlı bir bıçak bulundu. Cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli B.T, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinde maktulü annesine sarkıntılık ettiği için öldürdüğünü iddia etti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüsten geriye metal yığını kaldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen veya yaralananın olmadığı belirtildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde eğitim çağındaki çocuklar için kurulan Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimler başladı. İlkokul ikinci sınıf öğrencileri doğayı keşfederken eğlenceli etkinliklere katılacak.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geri manevra yapan bir işçi servisi, arkasında bulunan 70 yaşındaki İbrahim Taş'ı altına alarak metrelerce sürükledi. Olay sonucunda yaşlı adam hayatını kaybetti. Servis sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynattığı tespit edilen 4 kıraathane, 1 salon ve 1 yardımlaşma derneği olmak üzere toplam 6 işletme mühürlenip kapatıldı.
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