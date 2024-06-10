Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale edip kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ