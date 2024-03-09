Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında cami duvarı zarar gördü - Son Dakika
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Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında cami duvarı zarar gördü

Elazığ\'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında cami duvarı zarar gördü

Elazığ'da 6 Şubat depremleri sonucu ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında, yanında bulunan sağlam caminin duvarı zarar gördü. Bina sakinleri, yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

09.03.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan sağlam caminin duvarı zarar gördü.

Elazığ'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Bu çerçevede Üniversite Mahallesi'nde ağır hasarlı bina yıkılırken, yanda bulunan sağlam cami zarar gördü. Sağlam caminin bir duvarı yıkılırken, bina sakinleri yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında cami duvarı zarar gördü - Son Dakika

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