Elazığ'da araca silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da araca silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı

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Elazığ\'da araca silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da 27 Eylül'de park halindeki bir araca 8 kurşun isabet eden silahlı saldırıda araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da bir araca düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 27 Eylül'de Kırklar Mahallesi Nur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracın içerisinde bulunan U.S. düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanırken, aracına 8 kurşun isabet etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren ve olayla bağlantısı bulunan şahısların tespitine yönelik çalışma yaptı. Yürütülen geniş çaplı kamera ve saha çalışmaları neticesinde 5 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Operasyonda şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da araca silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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