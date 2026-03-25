Elazığ'da Aranan Şahıs Yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan şahsı Palu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 9 ayrı suçtan toplam 16 yıl 11 ay 44 gün kesinleşmiş hapis cezası ile bin 500 TL adli para cezası bulunan M.K.'nın Palu ilçesi Yenimahalle mevkiinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan M.K., jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemlerinin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
