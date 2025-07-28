Elazığ'da Asayiş Olayları: 151 Gözaltı, 12 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Olayları: 151 Gözaltı, 12 Tutuklama

Elazığ\'da Asayiş Olayları: 151 Gözaltı, 12 Tutuklama
28.07.2025 17:38
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Elazığ'da son bir haftada 316 asayiş olayı gerçekleşti, 151 kişi yakalanıp 12'si tutuklandı.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 316 asayiş olayında 151 kişi yakalanırken 12'si tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 20-27 Temmuz tarihlerinde meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir haftada 316 olay meydana gelirken 151 şahıs yakalandı. 12 şahsın tutuklandığı, 23 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Çalışmalarda 61 bin 760 şahıs ve 32 bin 970 araç denetlendi. Kontrol edilen 12 bin 229 araçtan 3 bin 391'ine cezai işlem uygulanırken 147 araç da trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda; 9 adet tabanca, 2 adet tüfek, 56 adet fişek, 2 adet kesici alet, 40.5 gram esrar, 48.9 gram kubar esrar, 0.4 gram kokain, 88,01 gram metamfetamin, 15.07 gram bonzai, 93.18 gram bonzai hammaddesi, 252 adet sentetik ecza ve ecstasy, 124 kök kenevir, 368.6 gram kannabinoit maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, Kaçak olarak 719 kilogram tütün, 1.843.800 dal makaron, 780 kilogram faturasız zeytin yağı, 850 paket sigara, 4 adet cep telefonu, 140 adet sarj cihazı ve 7 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Asayiş Olayları: 151 Gözaltı, 12 Tutuklama - Son Dakika

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