3.Sayfa

Elazığ'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ Valiliği tarafındanAsayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Hatipoğlu'nun yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Vali Yardımcıları Oltan Bayraktar ile Recep Gündüz, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

Elazığ'da 2024 yılında ilk 7 ayda gerçekleşen asayiş olaylarının yer aldığı sinevizyon gösterisi ile başlayan toplantıda Vali Numan Hatipoğlu bilgiler verdi. Vali Hatipoğlu, " Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, 5 yıldan az cezası olan 866 kişi yakalanmış ve yakalanma oranı geçen yıla göre yüzde 45 artmıştır. 5 ile 10 yıl arasında cezası olan 172 kişi yakalanmış ve yakalanma oranı geçen yıla göre yüzde 43 artmıştır. 10 yıl ve üzerinde cezası olan 113 kişi yakalanmış ve yakalanma oranı geçen yıla göre yüzde 66 artmıştır. Asayiş olayları neticesinde 268 kişi tutuklanmış, yakalama oranı geçen yıla göre yüzde 28 oranında bir artış göstermiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla hırsızlık olaylarında yüzde 37 oranında bir azalma kaydedilmiştir. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20'lik bir düşüş yaşanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 5'lik bir düşüş yaşanmıştır. İlimizde 2024 yılının ilk 7 ayında meydana gelen olayların aydınlatılma oranı yüzde 92,3 ile Ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Zehir tacirlerine yönelik olarak bin 294 operasyon gerçekleştirilmiş, geçen yıla kıyasla yüzde 46'lık bir artış sağlanmıştır. Tutuklama oranı ise yüzde 90 artarak 120 zehir taciri tutuklanmıştır. Farkındalık ve Bilgilendirme Faaliyetleri çerçevesinde, 500 etkinlikte toplam 14 bin 878 kişiye ulaşılmıştır. Kaçakçılık suçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon sayısı yüzde 44 artarak 337'ye ulaşmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 116 kişi tutuklanmış, yüzde 124 oranında bir artış sağlanmıştır. Terör suçları kapsamında 107 operasyon gerçekleştirilmiş, 12 şahıs tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda yakalanan 42 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine teslim edilmiştir. Düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon sayısı yüzde 40 artarak 171'e ulaşmıştır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 oranında artış göstermiştir" dedi.

Sosyal medya hesapları üzerinden 798 suç unsuru içeren paylaşım tespit edildiğini ve gerçekleştirilen 12 operasyonda 36 kişi tutuklandığını ifade eden Vali Hatipoğlu, " Trafik denetimleri kapsamında 598 bin araç sorgulanmış olup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında bir artış sağlanmıştır. Trafik Eğitimi Projesi kapsamında, 19 bin 141 öğrenci, 680 servis şoförü, 16 bin 285 vatandaş olmak üzere toplamda 36 bin 106 kişiye trafik eğitimi verilmiştir. Eğitim verilen kişi sayısı, geçen yıla göre yüzde 44 artmıştır. Suçla ve suçlularla daha etkin bir mücadele yürütebilmek için kolluk kuvvetlerimizin sahadaki kabiliyetlerini artırmaya çalışıyor, fiziki imkanlarını güçlendiriyoruz. Bu kapsamda emniyet, jandarma, muhtarlıklar, yabani hayatı takip ve kontrol işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak, 170 adet kamera ve aksesuarları, 10 adet fotokapan ve aksesuarları, 3 milyon 306 bin 267 TL bedelle temin edilerek kurulumları gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.