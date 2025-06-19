Elazığ\'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'nın Kovancılar ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Kovancılar ilçesinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bahçede çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ