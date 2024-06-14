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Elazığ'da başıboş sokak köpekleri kediyi böyle parçaladı

ELAZIĞ - Elazığ'da başıboş sokak köpekleri, boğazladıkları kediyi parçaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha doğru mahalle sakinleri köpek seslerini duydu. Balkona çıkan vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin bir kediyi boğazladığını fark etti. Saldırı sırasında kaçmaya çalışan fakat etrafı sokak köpeklerince çevrilen kedi, feci şekilde parçalanarak telef oldu. O anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından sokak boyunca dolaşan ve havlayan köpekler ise etrafta panik oluşturdu.