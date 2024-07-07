Elazığ\'da bir köyde çıkan anız yangını söndürüldü

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Elazığ'da bir köyde çıkan anız yangını ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice mevkiindeki bi köyde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan anız yangını çıktı. Geniş bir alana sıçrayan yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevresindeki hasat edilmemiş ekinlere sıçramadan söndürdü. - ELAZIĞ