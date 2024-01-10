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Elazığ'da bir yılda meydana gelen 3 bin 91 kazada 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da bir yılda meydana gelen 3 bin 91 kazada 14 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre, Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen 3 bin 91 kazada 14 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 345 kişi yaralandı. Kazaların çoğunluğu yaralanmalı olup, sürücü hataları arasında araç hızını uygun şekilde ayarlamamak, geçiş önceliğine uymamak ve alkollü araç kullanmak yer almaktadır.

Elazığ\'da bir yılda meydana gelen 3 bin 91 kazada 14 kişi hayatını kaybetti
10.01.2024 - 23:51,
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Elazığ'da bir yılda meydana gelen 3 bin 91 kazada 14 kişi hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bülteninde, Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen 3 bin 91 kazada 14 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 345 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Elazığ'da bir yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Buna göre kent genelinde meydana gelen 3 bin 91 trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybederken 2 bin 345 kişi de yaralandı. Kazaların bin 319'u yaralanmalı olurken, bin 772'si ise maddi hasarlı oldu.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da bir yılda meydana gelen 3 bin 91 kazada 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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