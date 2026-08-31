Elazığ\'da bisiklet kazası: 3 çocuk yaralandı

Elazığ'da bisikletin otomobile çarpması sonucu, bisikletin üstünde bulunan 3 çocuk yaralandı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ulukent Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bisiklet, Y.K. idaresindeki 23 AJ 035 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada bisikletin üstünde bulunan 3 çocuk yaralandı. Kazaya karışan otomobildekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.