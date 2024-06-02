Elazığ'da Çatıdan Düşen Ahmet Başak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Çatıdan Düşen Ahmet Başak Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Çatıdan Düşen Ahmet Başak Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Cip köyünde, arkadaşına yardım etmek için çatı tamiri yapan Ahmet Başak, dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Başak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başak'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

02.06.2024 13:46
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Elazığ'da arkadaşına yardım etmek için giden Ahmet Başak, çatıdan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Cip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Başak (35), çatı tamiri için arkadaşının yardımına gitti. Başak, tek katlı evin çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Başak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Çatıdan Düşen Ahmet Başak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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