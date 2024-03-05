Elazığ\'da fuhuş operasyonunda tutuklanan belediye başkanı AKP\'den ihraç edildi

3.Sayfa

Elazığ'da ''bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı'' iddiasıyla yapılan ''Cemre Operasyonu'' kapsamında Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, ''bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek'' suçundan tutuklandı. Tutuklanmanın ardından AKP Elazığ İl Başkanlığının Doğan'ı ''kesin ihraç'' talebiyle disipline sevk ettiği öğrenildi.