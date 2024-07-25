Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi silahla, diğeri ise başına aldığı darbe ile yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi silahla, diğeri ise başına aldığı darbe ile yaralandı

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen kavgada, bir kişi silahla ağır yaralanırken, diğer kişi ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Olayın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

25.07.2024 21:50
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Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi silahla, diğeri ise başına aldığı darbe ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi 17145. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi geldiği sitedeki evde bir şahıs ile tartıştı. Başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda taraflardan birisi pompalı tüfekle ağır yaralanırken, diğer şahıs ise başından aldığı darbe ile yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Bu sırada yaralıların yakınları sinir krizleri geçirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi silahla, diğeri ise başına aldığı darbe ile yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi silahla, diğeri ise başına aldığı darbe ile yaralandı - Son Dakika
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