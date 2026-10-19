Elazığ\'da cip, otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen ve sürücüleri öğrenilemeyen 3 araç zincirleme kazaya karıştı. 1 cip, bir otomobil ve bir minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.