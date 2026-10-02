Elazığ'da Çocuk Şube ekipleri, 329 okul bahçe görevlisine dedektör eğitimi verdi - Son Dakika
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Elazığ'da Çocuk Şube ekipleri, 329 okul bahçe görevlisine dedektör eğitimi verdi

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Elazığ\'da Çocuk Şube ekipleri, 329 okul bahçe görevlisine dedektör eğitimi verdi
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, Cemil Meriç Fen Lisesi Konferans Salonu'nda 329 okul bahçe görevlisine okul güvenliği, tedbirler ve el dedektörü kullanma eğitimi verdi. Eğitim, okul çevrelerine yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında düzenlendi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 329 okul bahçe görevlisine dedektör kullanma eğitimi verildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde bilgilendirici ve eğitici eğitimler sürüyor. Bu çerçevede Çocuk Şube ekipleri tarafından Cemil Meriç Fen Lisesi Konferans Salonunda, 329 okul bahçe görevlisine okul güvenliği, alınması gereken tedbirler ve el dedektörü kullanma konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: İHA
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