Elazığ\'da Çocuk Şube ekipleri, 329 okul bahçe görevlisine dedektör eğitimi verdi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 329 okul bahçe görevlisine dedektör kullanma eğitimi verildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde bilgilendirici ve eğitici eğitimler sürüyor. Bu çerçevede Çocuk Şube ekipleri tarafından Cemil Meriç Fen Lisesi Konferans Salonunda, 329 okul bahçe görevlisine okul güvenliği, alınması gereken tedbirler ve el dedektörü kullanma konusunda bilgilendirmeler yapıldı.