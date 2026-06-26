Elazığ'da Davalar Hızlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Davalar Hızlanıyor

Elazığ\'da Davalar Hızlanıyor
26.06.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 3 günde sonuçlanan dava, yargıda hızlanmanın önemli bir örneğini oluşturdu.

Elazığ'da 3 gün önce iddianamesi mahkemeye tevzi olunan davanın bugün karar duruşması görüldü. Azami 300 günde tamamlanması hedeflenen davanın 3 gün içerisinde sonuca bağlanması yargıdaki hızlanmayı gözler önüne serdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Davaların kesinlikle hedef sürede bitirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmış ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirmişti. Bu çerçevede davalarda hedef sürelere kısalmaya başlandı. Bunun en önemli örneği ise Elazığ'dan geldi. Olay, 13.05.2026 tarihinde merkez İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Y. ile A.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve şüpheli A.S.mağdur İ.Y.'yi bıçaklayarak yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.S. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 gün önce savcı iddianameyi hazırlayarak 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne tevzi etti. Dosyayı inceleyen Hakim Kadir Tuncay, davayı hızlandırarak duruşma tarihini bugüne verdi. Duruşmaya şüpheli A.S. ve müşteki İ.Y. ve avukatları (segbis sistemi üzerinden) ile tanıklar katıldı. Mütalaanın ardından sanık, müşteki ve tanıklar tekrar dinlendi.

Ardından mahkeme tarafından sanık hakkında neticeden adli para cezasına hükmedip sabıkasız olması nedeniyle hükmen açıklanması geri bırakılarak, hükümle beraber tahliyesine karar verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Mahkeme, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Davalar Hızlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:11:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Elazığ'da Davalar Hızlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.