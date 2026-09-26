Elazığ\'da dilenci denetiminde çok sayıda kişi yakalandı, bahaneler dikkat çekti

Elazığ'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetimlerinde çok sayıda kişi yakalandı. Dilencilerin ekiplerden kurtulmak için öne sürdüğü bahaneler ise dikkat çekti.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dilenci yakalanırken, bazı kişilerin zabıta ekiplerinden kurtulmak için öne sürdüğü bahaneler dikkat çekti.

Denetimler sırasında bazı dilenciler, "Param yok, beni niye alıyorsunuz?" diyerek ekiplere tepki gösterirken, bazıları ise "Hastaneye gideceğim" diyerek zabıta ekiplerinin işlem yapmasından kurtulmaya çalıştı. Operasyon sırasında bir dilencinin ise tanınmamak amacıyla yüzünü kapatması ve karakolda "Ben dilenci değilim" diyerek kendisini savunduktan sonra yüzünü açması ve dilenci olduğu ortaya çıkması hayrete düşürdü.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dilenciliğin önüne geçmek ve halkın huzurunu sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.