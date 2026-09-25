Elazığ'da dilenci operasyonunda seyyar satıcı kılığındaki şahsın parasına el konuldu - Son Dakika
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Elazığ'da dilenci operasyonunda seyyar satıcı kılığındaki şahsın parasına el konuldu

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Elazığ\'da dilenci operasyonunda seyyar satıcı kılığındaki şahsın parasına el konuldu
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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cuma namazı çıkışı dilencilere yönelik denetim ve operasyon düzenledi. Kendini seyyar satıcı gibi göstererek kaçmaya çalışan şahsın tezgah altına zulalanmış parasına el konulurken, şahıs hakkında cezai işlem uygulandı.

Elazığ'da zabıta ekipleri kent genelinde cuma namazı çıkışı dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kendisini seyyar satıcı gibi gösteren şahsın tezgah altına zulalanmış paraya el konulurken, şahıs hakkında cezai işlem uygulandı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kent genelinde yapılan çalışmalarda dilencilik yaptığı tespit edilen kişilere yönelik işlem yapılırken, zabıta ekiplerinden kaçmak isteyen bir kişinin başvurduğu yöntem ise dikkat çekti. Bir dilenci, zabıta ekiplerini fark edince kendisini seyyar satıcı gibi göstererek denetimden kurtulmaya çalıştı. Ancak ekiplerin dikkati sayesinde durum fark edildi ve şahıs yakalanarak Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zabıta Müdürlüğü'nde yapılan kontrolde, şahsın seyyar satış tezgahının altında dilencilik faaliyetinden elde ettiği değerlendirilen ve gizlenmiş halde bulunan paralar tespit edildi. Paraya el konulurken, şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
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