Elazığ\'da Düşen Parayı Kaptı

Elazığ'da bir vatandaşın cebinden düşürdüğü 20 bin lira nakit parayı arkasından takip ederek alan kadın, güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay, yaklaşık iki hafta önce Elazığ Merkez Kültür Mahallesi Gürsel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracından inen bir vatandaşın arka cebinde bulunan 20 bin lira binaya girerken yere düştü. Paranın cebinden sarktığını fark eden bir kadın ise şahsı adeta takibe aldı. O esnada karşı kaldırımda bekleyen ve paranın düştüğünü gören kadın, şahsın içeri girmesiyle harekete geçti. Yerdeki 20 bin lirayı alan kadın hızla alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan sıra dışı hırsızlık anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, vatandaşın yürüdüğü, paranın cebinden düştüğü ve karşı kaldırımdaki kadının durumu takip ederek parayı alıp uzaklaştığı anlar net bir şekilde yer aldı.

Parasının kaybolduğunu fark eden ve güvenlik kameralarına bakarak olayı gören mağdur kişi, durumu polise bildirildi. - ELAZIĞ