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Elazığ'da düzensiz göçmen operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzensiz göçmen operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı. Operasyon, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Elazığ\'da düzensiz göçmen operasyonunda 1 kişi tutuklandı
23.01.2024 - 10:20,
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapmış düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde bir araç içerisinde bulunan M.H. (28) isimli şüphelinin incelenmesi sonucunda, para karşılığı yabancı uyruklu şahısları Türkiye'den bir yerden bir yere naklettiği tespit edilen A.A.H. isimli şahıs göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İllegal yollardan ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da düzensiz göçmen operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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