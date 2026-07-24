Elazığ\'da Ekili Tarlada Yangın

Elazığ'da ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenden dolayı ekili tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.