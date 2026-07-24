Elazığ'da Ekili Tarlada Yangın - Son Dakika
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Elazığ'da Ekili Tarlada Yangın

Elazığ\'da Ekili Tarlada Yangın
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Yurtbaşı beldesinde ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenden dolayı ekili tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yurtbaşı, İtfaiye, Elazığ, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Ekili Tarlada Yangın - Son Dakika

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