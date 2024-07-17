Elazığ'da endemik olduğu değerlendirilen bin 472 adet kelebek ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da endemik olduğu değerlendirilen bin 472 adet kelebek ele geçirildi

Elazığ'da yapılan bir araç aramasında, endemik olduğu değerlendirilen bin 472 adet kelebek ile kelebekleri yakalamak için kullanılan 9 adet file ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve suç unsurları hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.

17.07.2024 11:02
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Elazığ'da endemik olduğu değerlendirilen bin 472 adet kelebek ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, durdurularak arama yapılan bir araçta, endemik olduğu değerlendirilen bin 472 adet kelebek ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik yapılan uygulamada, şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada bin 472 adet değişik boyut, renk ve türlerde endemik olduğu değerlendirilen kelebek ile 9 adet kelebekleri yakalamada kullanılan file ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve suç unsurları hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Hayvan Hakları, Çevre, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da endemik olduğu değerlendirilen bin 472 adet kelebek ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da endemik olduğu değerlendirilen bin 472 adet kelebek ele geçirildi - Son Dakika
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