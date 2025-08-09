Elazığ\'da Engerek Yılanı Bulundu

Elazığ'da bir binada engerek yılanı görüldü.

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi 275. Sokak'ta bir apartman dairesinde engerek yılanı bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, binaya girerek yılanı güvenli şekilde yakalayıp bir bidon içine koydu. Yılan daha sonra, doğal ortamına bırakıldı. - ELAZIĞ