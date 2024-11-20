Elazığ'da Eş Cinayetinde Ağır Cezaya Çarptırma - Son Dakika
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Elazığ'da Eş Cinayetinde Ağır Cezaya Çarptırma

Elazığ\'da Eş Cinayetinde Ağır Cezaya Çarptırma

Elazığ'da eşini öldüren Murat Coşansel, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

20.11.2024 11:43
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Elazığ'da 9 ay önce eşini özel bir hastanenin bahçesinde silahla vuran şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Şubat 2024 tarihinde Elazığ Medikal Hospital arkası Onkoloji Merkezi girişinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), Ocak ayında resmi nikah yaptığı eşi uzman çavuş ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Murat Coşansel belinden çıkardığı tabanca ile Demir'e peş peşe ateş ederek eşini öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görülen duruşmada, sanık Murat Coşansel, mahkeme heyetinin karşısına çıktı.

Hakim tarafından son sözleri sorulan sanık Murat Coşansel, "Ben öldüreceğim diye bir şey demedim. Sadece boşanmak için tehdit ettim. Ben burcuyu canıyla tehdit etmedim. Sadece mahkeme yoluyla tehdit ettim. Hastaneye konuşmak için gittim. Olay günü ben istediğimle istediğimi yaparım dedi. Ağır sözler söyleyince silahımı kendisine doğrulttum. Beni mi vuracaksın falan dedi gülerek sonrasını hatırlamıyorum. Ben Sinop'tan birisini öldürmek için gelmedim. Ben hastaneye eşimin yanına gitmeden iş yerinden arkadaşımı arayarak bugün çalışmıyorum yarın işe geleceğim dedim. Çünkü işimi düşünüyordum öldürmek için gelmedim. Konuşmalarda boşanmak istediğim bellidir. Sinop'tan gelirken dönüş yapacak gibi geldim. Geldiğim taksiciye öğlen saatlerinde döneriz dedim fakat aklımda olmayan bir durumla karşılaştık. Ben mağdurum. Ben bu olayı isteyerek yapmadım. Düşüncem dahi olmadı. Ben yapmak isteseydim başka bir materyal ile de yapabilirdim. Pişmanım keşke böyle bir şey olmasaydı şuan boşanma duruşmasında olsaydık" dedi.

Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Coşansel'e eşi Burcu Coşansel'i kasten öldürmek suçundan ağırlaştırmış müebbet cezasına çarptırdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Eş Cinayetinde Ağır Cezaya Çarptırma - Son Dakika

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