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Elazığ'da evde vestiyer düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da evde vestiyer düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'ın merkezinde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki çocuğun üzerine evde bulunan vestiyer düştü. Çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan otopsi sonrası çocuğun cansız bedeni Asri Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da evde vestiyer düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
02.01.2024 - 14:44,
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Elazığ'da evde üzerine vestiyer düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki E.S.B.'nin üzerine evde vestiyer düştü. Vestiyerin altından çıkartılan E.S.B., özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

E.S.B.'nin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Asri Mezarlığına gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Elazığ, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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