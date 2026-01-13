Elazığ\'da ev yangını

Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yıldızbağları Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrasında evde maddi hasar oluştu. - ELAZIĞ