Elazığ\'da evdeki tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü; 2 kişi yaralandı

Elazığ'da bir evde üç kişi arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, üçüncü şahıs ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan üç kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahla vurularak, bir kişi ise bıçakla yaralandı. Olayın ardından üçüncü kişi ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.