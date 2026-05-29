Elazığ\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü. Feci kazada, araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şen idaresindeki 43 ACC 141 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücü Mustafa Şen hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa Şen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ