Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı

Elazığ\'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, dijital materyal incelemesinde tespiti yapılan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

01.03.2024 12:26  Güncelleme: 12:29
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin ele geçirilen dijital materyal incelemesinde tespiti yapılan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli mercilere sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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