Elazığ'da garsonun Heimlich manevrası, ekmek kaçan yaşlı adamı kurtardı - Son Dakika
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Elazığ'da garsonun Heimlich manevrası, ekmek kaçan yaşlı adamı kurtardı

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Elazığ\'da garsonun Heimlich manevrası, ekmek kaçan yaşlı adamı kurtardı
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Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki bir yemek işletmesinde öğle servisinde yaşlı bir müşterinin nefes borusuna ekmek kaçtı. Garsonun hemen uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtulan yaşlı adam, yerinden kalkmadan yemeğini yemeye devam etti.

Elazığ'da nefes borusuna ekmek kaçan yaşlı adam, garsonun saniyeler içinde uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Yaşlı adam hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz yerinden bile kalkmadan yemeğine kaldığı yerden devam etti.

Elazığ merkez Mustafapaşa Mahallesi'nde 30 yıldır faaliyet gösteren bir yemek işletmesinde öğle saatlerinde bir müşterinin nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adam, elleriyle işaret ederek çevresindekilerden yardım istedi. Durumu fark eden işletme çalışanı İsmail Avcu, müşterinin yanına giderek Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından nefes borusundaki ekmek parçası çıkan yaşlı adam, hiç yerinden kalkmadan yemeğini yemeye devam etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bildiğim müdahaleyi uyguladım, çok şükür kurtuldu"

Olay anında hızla aksiyon alarak bir hayat kurtaran İsmail Avcu, "O esnada müşterilerimizle ilgileniyordum. Bir amcamızın zor durumda olduğunu, elleriyle işaret ederek bana ulaşmaya çalıştığını gördüm. Yemek yerken boğazına ekmek kalmış. Durumu fark eder etmez hemen yanına gittim ve yardımcı oldum. İlk yardım eğitimi ve bilgilerim dahilinde bildiğim Heimlich manevrasını amcamıza uyguladım. Çok şükür müdahalenin ardından herhangi bir sıkıntısı kalmadı, durumu gayet iyiydi" dedi.

"5 saniyelik gecikme bile bir insan hayatına mal olabilir"

Bu tarz durumlarda ilk yardım bilincinin ne kadar hayati olduğunu vurgulayan işletme sahibi Mete Kaan Kulaber ise " Mustafapaşa Mahallesi'nde 30 senedir burada hizmet vermekteyim. Öğle servisinde birden bir müşterimizin boğazına ekmek parçası kaçtı ve nefesi kesildi. Garsonumuz İsmail Bey hemen giderek anında müdahale etti. Müşterimiz o an çok zor durumlar geçirdi ama Allah'a şükür kurtardık, bir sıkıntı olmadı. Bu konularda bilinçli olmak lazım. Çünkü o an 1 saniyelik, 5 saniyelik bir gecikme bile bir insan hayatına mal olabilir. Hayatın içinde her an böyle şeylerle karşılaşabiliriz. Ufak bir müdahale, doğru bir bilgi hayat kurtarır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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