Elazığ'da Genç Kendini Pompalı Tüfekle Vurarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Genç Kendini Pompalı Tüfekle Vurarak Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Genç Kendini Pompalı Tüfekle Vurarak Hayatını Kaybetti

Elazığ'da ailesiyle tartışan 22 yaşındaki genç, iddiaya göre pompalı tüfekle kendini vurdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

29.04.2024 23:04
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Elazığ'da 22 yaşındaki genç, iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle kendini vurdu. Genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Bayram Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan 22 yaşındaki M.S., pompalı tüfekle göğsinden kendini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Genç Kendini Pompalı Tüfekle Vurarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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