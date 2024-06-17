Elazığ'da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı - Son Dakika
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Elazığ'da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

17.06.2024 13:47
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Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Akçakiraz Beldesi Yeşilkuşak Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde depoda yangın çıktı. Yangın sonrası atık malzemeler yanmaya başladı ve alevler hızla büyüyerek bitişiğindeki 2 katlı eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Akçakiraz Belediyesi itfaiye ekipleri başta olmak üzere Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Yurtbaşı beldesine bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına aldı. Bölgede soğutmaları çalışmaları sürerken, polis yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, geri dönüşüm deposu ve alanda bulunan bir araç yanarak kül oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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