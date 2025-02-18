Elazığ'da Güvenlik Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Güvenlik Operasyonu: 5 Tutuklama

Elazığ\'da Güvenlik Operasyonu: 5 Tutuklama

Elazığ'daki operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı, 5 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

18.02.2025 12:40
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması için düzenlenen operasyonlarda 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş, Narkotik ve KOM birimlerince il merkezinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 191 adet fişek, 5 adet pompalı tüfek ve 8 adet kartuş, 4 parça halinde 320.87 gram esrar maddesi, 7 parça halinde 107,17 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça halinde 60,79 gram metamfetamin maddesi, 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti'nden adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Güvenlik Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

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