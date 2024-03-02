Elazığ\'da güzellik salonuna fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 7 sikkeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da yapılan operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde bir zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu ve gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinde ise bir otomobilde gümrük kaçağı 125 elektronik sigara ele geçirildi ve sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.